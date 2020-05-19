新冠肺炎疫情持續發展，迫使許多人必須居家辦公、避免外出。第14屆《myfone行動創作獎》評審團響應全球掀起的「Work From Home」居家工作風潮，紛紛自拍個人在防疫期間的居家創作、工作影片，分享尋找靈感的方法，鼓勵創作者無懼疫情，享受居家創作。

主辦單位發現，也許是待在家反而有助於將思緒去蕪存菁，促使居家創作的靈感源源不絕。這股「Work From Home」風潮也反映在myfone行創獎投稿件數上，開跑僅僅3周，總徵件數就較去年同期成長近3成。

今年評審團自拍影片宣傳居家創作，讓人難得見到評審們的另一面，微電影評審王小棣難得面對鏡頭，首次公開分享自己居家常做的運動，並親自出馬示範，她笑說：「連我自己都想報名參賽了」；而金馬獎大導演楊力州則分享自己找尋靈感的方法，他說：「人，有最棒的點子、創意的時候，通常都是在散步、上廁所，或是在洗澡時，所以要有好的點子，就要先關下電腦」。

貼圖評審黃子佼則說：「透過去蕪存菁的線條，無懼地面對該做的事，唯有自己無懼，才能夠幫助別人」，巧妙呼應本屆主題「蕪去．無懼Fearless」；訊息組評審吳若權面對鏡頭，則以疫情為發想改寫了李白《將進酒》中的「古來聖賢皆寂寞，唯有飲者留其名」句式，創作出「古來疫情皆寂寞，唯有醫者留其名」，感謝醫護人員站在防疫前線守護人民健康；歌曲組評審陳子鴻說「創作是要持續不斷地做這件事，不斷地練習，才能讓自己越來越好，而且必須要把這件事情放在心上」；今年首次加入歌曲組擔綱評審、也很少曝光的金曲製作人剃刀蔣表示，他是一個非常喜歡打電動、看動漫的音樂人，有些音樂靈感都是從上面得到的。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，今年訊息文學組包括時事、成語詩詞投稿都已突破2000件，較去年同期分別成長26%和32%，由於疫情新聞鋪天蓋地，舉凡封城、口罩、居家檢疫等題材皆入作品；微電影徵件數更較去年同期增加27%。自4月27日徵件起跑後，短短3周，總徵件數已近6000件，較去年同期成長26%，反映民眾居家創作文思泉湧的靈感，更期待創作者「蕪去．無懼」的無限創意。歡迎勇敢追夢又有創意的你，於8月10日前放馬過來，競逐下一個圓夢機會。

《第14屆myfone行動創作獎 蕪去。無懼》─評審團居家創作 #來證明吧

(中時 )