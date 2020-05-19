「今年多家經營權之爭，友訊絕對是最有價值與攻防精彩的一家上市公司。」本刊訪問主導過數十場股東會改選的兆紳管理顧問董事長劉兆生時，他開口的第一句話。

友訊（D-Link）引進新血改革是必然，不論最後是公司派保衛成功，抑或是市場派革命勝出，劉兆生認為「若將經營權與所有權分離，經營團隊負責營運，董事會負責監督，期待再度回到過去D-Link的光芒。」

劉兆生表示，目前三大委託書通路業者，像是全通、長龍、聯洲，再加上元大證、康和證，悉數為台鋼集團簽下，若再加上台鋼集團持股，預計可以掌握約40-45%持股，要自拚過半仍有難度。

外傳公司派董事長胡雪陣營可掌控股權約15%，「我覺得也些低估友訊公司派陣營的實力。加計友軍若有20-25﹪，也不足為奇。」劉兆生提出不同的看法。

劉兆生繼續說，雖然表面上委託書通路盡入台鋼陣營麾下，但胡雪陣營早已備齊糧草與股務團隊發動奇襲。

據悉，全省超過30家大小券商逾千位營業員同步動員中，預估也將有40-45﹪股權的實力。所以依照80-85﹪股權的出席率評估，最後對決差距僅在5﹪之內。

兆紳管理顧問董事長劉兆生。（攝影／李蕙璇）

「其實委託書寄出後一周內，幾乎便可看出勝負已定，接下來就看公司派與市場派雙方陣營各自的布局與出招。」劉兆生分享內行人看門道的分析角度。

「緊接著到最後階段重要關鍵一步，就是配票策略，安穩的配票或奇襲，都會因為立場與股數不同，有所斟酌。」劉兆生接著透露外行人看熱鬧可以觀察的一些端倪。

劉兆生並分享解招說，「票數較多的一方就算勝出不到5﹪，若配票得宜，不只取得9席中的5席，甚至取得6席都是有機會的，就看雙方主將最後一刻的智慧判斷了。」（待續）

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(中時電子報)