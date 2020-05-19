台南市長黃偉哲(右二)。(曹婷婷攝)

520總統就職在即，台南市長黃偉哲今天上午受訪表示，後續如何振興經濟是重點，做到讓台灣不只防疫、紓困做得好，接下來就是振興做得好。他說，蔡總統的第二任，當前很多國家碰到疫情都還沒結束，談不上振興，台灣若能早一步脫掉口罩，經濟做得好，蔡總統將在歷史上留下該有的地位。

黃偉哲今天上午帶著綠豆湯慰勞中西區公所受理紓困方案的基層人員，被問到520內閣人事，他說，內閣人事不管世代交替由年輕人入閣或老驥伏櫪，都希望能調整出最好陣容，幫忙總統、蘇院長，做出施政成效。

他說，蔡總統擁有817萬民意支持，加上這幾個月防疫表現，不僅民眾滿意度非常高，在世界各國更被視為是防疫楷模。後來口罩不僅供應國內所需，還有能量援外，善盡國際社會一份子責任，這一點讓人印象深刻。

他說，這不是防疫外交、口罩外交，而是人道外交，讓世界各國肯定台灣防疫、人道精神，大幅提高國際地位，這一點國人看在眼裡，所以，蔡總統、蘇院長、陳時中部長滿意度都高，實至名歸。

至於台南何時口罩解禁，他說，隨著夏天到來，天氣很熱，恐怕戴口罩會更戴不住，目前有些縣市戶外已經不戴口罩也講求社交距離，但他認為，還是要小心翼翼、步步為營。

(中時 )