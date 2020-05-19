黃紹庭肯定韓國瑜推動雙語教學。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜因為參選總統失利後，面臨遭罷免危機，19日在議會，國民黨議員黃紹庭列出當年蘇貞昌也是立委，做到一半選縣長、賴清德不進議會被彈劾往事，反批為何民進黨可以、韓國瑜就是對不起高雄？黃紹庭肯定韓國瑜政績，並當場贈送愛情摩天輪模型給韓，請他要有信心，戰勝罷韓繼續為高雄打拚。

黃紹庭19日上午質詢表示，韓國瑜在高雄，創下3項政治奇蹟，首先是蘇貞昌1996年當選台北縣立委，隔年參選台北縣長，說是為台北縣好，但韓國瑜請假參選總統，被說是落跑；第二項是被罵缺席議會，但賴清德2015年長達235天沒進議會，被監察院彈劾，卻民進黨被說成是為民主；第三項則是興建愛情摩天輪，港埠土地是中央的，中央遲遲不簽土地開發協議書，外界卻把愛情摩天輪看成是高市府的笑話。

他問韓國瑜，如果2020當選總統，是否會不照顧高雄？韓國瑜回答，假設是不存在的，以他的身分不適合對此表述太多，但他強調，現在的總統跟中央政府明天就要宣布第二任期，市民都期待，新的中央政府要多多照顧高雄。行政院能特別照顧高雄。

黃紹庭肯定韓國瑜推動雙語教學，當場舉一個實例表示，高雄市有個國中一年級的小朋友Mina，去年就是在市長推動「雙語教學」的鼓勵之下，積極培養自己的英語能力，Mina今年初通過了英國劍橋大學FCE英文中高級認證考試，她心存感激的寫了一封感謝信，拜託黃紹庭拿英檢證書給韓國瑜簽名。

黃紹庭說，Mina的媽媽非常感謝韓市長能夠在高雄實際推動「雙語教學」，除了提供Mina一個學習英文的優良環境，也讓像他們這樣平凡的家庭，能夠給小孩子一個看到全球的機會，他要特別感謝韓國瑜跟高雄市政府團隊，希望韓能夠繼續留在高雄，幫高雄人做更多的事。

(中時 )