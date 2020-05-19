高雄市長韓國瑜（左）、時代力量市議員黃捷。（圖／本報資料照）

今（19）日高雄市政會議舉行臨時會，市長韓國瑜再度親上火線接受質詢，時力議員黃捷因「翻白眼」舉動引發關注。今質詢時黃捷砲火依舊猛烈，不過頻打斷韓國瑜答話，讓網友忍不住批她沒禮貌！

黃捷在議會質詢時提及，仁武垃圾焚化廠今年將公告的合約，是否可改至年底或明年初再公告？韓國瑜先是稱讚這個質詢議題，並表示要公開稱讚郭建盟議員。

不過，黃捷卻屢屢打斷韓國瑜，要求不要浪費時間，要稱讚私下再稱讚，大喊「快點快點」！一旁的郭建盟對於韓國瑜的稱讚，拱手回禮，同時不忘拍拍黃捷，似乎提醒她不要太激動。

韓國瑜表示，此案將責成環保局，原則上會暫緩公告，也會舉辦公聽會，並針對整體評估，在公聽會時也會邀請議員一起參加、集思廣益，強調市民朋友的健康，沒有任何經濟數字或追求可以比較，市民健康一定擺第一，尤其影響未來20年，這個責任非常重大，市政府會用最謙誠的態度面對。

對於黃捷不斷插話，觀看直播的網友忍不住直呼「沒禮貌！」「還沒講完一直插嘴」、「看不下去這個女人」、「好歹市長是長輩，一點禮貌都沒有」同時大讚韓國瑜「高雄人已經很幸福了！有那麼好的市長」、「​陳菊執政的時候他們有這麼認真就好了」。

(中時電子報)