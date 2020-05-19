愛奇藝19日召開2020年第1季業績電話會議，第1季總營收為76億元（人民幣，下同），約合11億美元，年成長率9％；淨虧損為29億元，約合4.06億美元，去年同期淨虧損為18億元，按年擴大61％。愛奇藝執行長龔宇表示，4、5月用戶時長稍有下降，主要是淨值和留存率在下降。

此外，龔宇還說，最近會進一步降低演員片酬，大範圍影響可能會出現在在明年甚至後年。

龔宇解釋，2018年曾限定演員片酬為5000萬元，現在播出的劇集都是符合這個標準的，之前最高出現過1.5億以上的片酬；最近會進一步降低演員片酬，大範圍影響可能會出現在在明年甚至後年；1、2年前，愛奇藝內容主要成本是版權購買等，現在大部分主要內容都來源自製，所以現在主要內容成本來自演員片酬而不是版權。

被問到疫情是否讓暑假期間，觀看綜藝節目跟電視劇的人是否將比往年增加，龔宇認為，高考延遲了1個月，按照慣例，高考後中小學其他年紀開始放假。但是大陸有個習慣是9月1號開學，所以今年暑期時間會短；不過，判斷今年大家會減少出行，大家留在家裡的時間會更多，所以用戶的需求應該會更強勁，但是時間會更短。

(旺報 )