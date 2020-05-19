美股今年創下歷史新高、三度熔斷及二次大戰以來最快跌入熊市等紀錄，對於美股反彈後的下一步，富邦證券表示，隨著疫情逐步獲得控制，美國總統川普也宣布三階段重啟經濟，但美國經濟復甦之路，要取決疫情對企業獲利影響的程度、整個封鎖的時間長短及重新開放過程中的恢復速度，建議關注雲端、5G、線上零售、影音串流等概念股。

富邦證表示，美股自2/19見到高點以來經歷了三個階段，第一，避險（2/19~3/9）：歐美疫情升溫導致避險性資產如公債、黃金上漲，10年公債殖利率盤中一度達到0.3%；而標普指數、布蘭特原油等風險性資產下跌。

其次是流動性緊張（3/9~3/23）階段，原油價格戰重挫油價加劇市場恐慌，投資人在市場拋售一切使流動性風險攀升，避險及風險性資產齊跌，10年公債殖利率彈至1.3%，美元走強。

第三，流動性及市場情緒修復但企業獲利下修（3/9~3/23）： 聯準會重啟QE並購買公司債，流動性風險緩解，呈現避險及風險性資產齊漲，但受經濟封鎖影響，企業獲利大幅下修，市場關心漲勢能否延續。

即便美國經濟封鎖力度在全球各國落於中段班，但高盛首席經濟學家認為，若將美國進入經濟封鎖狀態以GDP來評估，約達86%的經濟活動停滯，工作場所、零售和休閒活動減少超過40%，居家活動隨之增加，許多企業紛紛撤回獲利預估。

根據Refinitv統計數據，市場預估第一季獲利年成長率已下修至-14.8%，第二季成長下修至-33.3%，第三季及第四季也分別下修至-18.1%和 -8.8%，2020年全年度S&P500企業獲利年成長預估則大幅下調至-17.9%。

當前企業獲利受疫情衝擊程度仍在評估的情況下，股價已經率先出現強勁反彈，推升標普指數未來12個月本益比跳升至19.1倍，超過2月中旬美股創新高時的18.9倍，以及前波高點的18.4倍。

就各類股來看，非核心消費類股因電子商務股價逆勢創高，帶動本益比攀升至29.5倍最高，其次相對強勢的資訊科技類股本益比也突破20，來到20.8倍，航空等工業類股獲利大受衝擊，股價跌深反彈後本益比也來到19.8倍高檔。

美國總統川普宣布三階段重啟經濟，而財政部長努欽也預期在8月對大部分地區重啟經濟，但考慮到封鎖行動將受自願性疏離的影響，重新開放順序可能是由最安全的活動開始，慢慢循序漸進擴展到最危險的活動。

高盛認為，美國經濟復甦之路，取決於三個關鍵參數：峰值下降的深度、鎖定的時間長度以及重新開放過程中的恢復速度。高盛預測，經濟復甦將始於 5、6 月，然後逐步進行。以 GDP 成長來看，高盛預估第1季GDP年增率為-7%，第2季度為-34%，第3季起轉為雙位數正成長，2020年整體的年平均增長率為-5.7%。

除了本益比偏高的指數修正壓力之外，技術面而言，標普指數自2191點已經反彈本波跌幅的50％，指數短線面臨季線反壓，根據過去經驗，指數一舉突破站穩季線之上的機率不大，且KD易形成背離。最好的情況是在季線及月線之間震盪整理，待季線走平配合重啟經濟狀況良好再伺機上攻。

從籌碼面來看，本波美股目前呈現下殺出量，反彈量縮的空頭格局，疾病控制及預防中心曾警告，第二波疫情可能隨流感季節的秋天來臨，若重啟經濟受阻，最差的情況下仍有回測前低的可能。

美股在連續大漲後，預期震盪機會加大，富邦證券表示，在疫情影響下，可逢低分批布局不受疫情影響的雲端、5G等科技股，線上零售、影音串流平台等宅經濟概念股，以及受惠低利率環境的股息成長股。

(工商 )