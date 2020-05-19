立法院今日審查《國民年金法》部分條文修正草案，未來符合《社會救助法》認定之中低收入戶者，將增列為保險補助對象，比照所得未達1.5倍的保費補助標準，補助保費70％，預計有4.8萬人受益。

民進黨立委劉建國今日於議場表示，政府在民國97年起開始實施《國民年金法》，為的是加強照顧弱勢的經濟生活。但過去美中不足的是，國保並未與時俱進。

劉建國並指出，國保與勞保同屬社會保險，但勞保遺屬年金給付限制為勞保投保薪資第一等級2.38萬元，國保遺屬年金給付每月工作收入限制，卻以月投保金額18282元為基準，不符合社會現況，故加以修正，以基本工資為基準。

此外，《開放國會行動方案》公決案也於今日通過。提案人無黨籍立委林昶佐表示，世界上包括美國、英國、加拿大、澳洲、荷蘭、德國、法國等78國，都已經入「開放政府夥伴聯盟」，並積極推動開放政府，使民眾可以獲得政府資訊並參與討論，有疑慮時可透過問責機制向機關要求負責，促進民眾參與。

林昶佐指出，為使立法院更符合國際開放的國會趨勢，並強化國際交流，做成以下決議：「建請本院與民間協力推動《開放國會行動方案》，促進台灣與世界各國國會外交、交流各國國會透明化之成果。」

(中時 )