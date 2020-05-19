據大陸國家衛建委通報，5月18日（周一），31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，其中境外輸入病例3例（內蒙古3例），本土病例3例（吉林2例，湖北1例）；無新增死亡病例。

境外輸入現有確診病例46例，累計境外輸入確診病例1707例。截至5月18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例85例，累計治癒出院病例78241例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82960例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者17例；當日轉為確診病例1例；尚在醫學觀察無症狀感染者389例。

根據吉林省官方19日早上最新通報，5月18日吉林省新增本地確診病例2例，5月19日0時-1時, 全省新增本地確診病例3例。5例新增本地確診病例均在吉林市，均是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診的。住址為豐滿區及高新區的各2例，另有1例的住址為舒蘭市。

(中時 )