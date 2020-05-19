受到新冠肺炎疫情影響，美國人不敢搭大眾交通運輸，改騎自行車代步。外媒就指出，目前美國自行車大缺貨，想要買還得等一陣子。

紐約時報報導，市場研究公司NPD Group數據顯示，美國3月份自行車、設備和維修服務的營業額較去年同期翻倍。同月的通勤和健身自行車的銷量成長66%，休閒自行車銷量大增121%，兒童自行車的銷量增加59%，電動自行車銷量成長85%。

許多商店的低價自行車在4月底已經售罄，美國目前面臨嚴重的自行車短缺，受到新冠肺炎疫情中斷的供應鏈正在加緊趕工，以供應大量需求。

報導指出，紐約市布魯克林的自行車銷量翻倍，吸引了不少顧客；鳳凰城一家自行車連鎖店的銷量達到平時的三倍；華盛頓一家車行的基本款4月底已銷售一空，訂單更創下開店50年新高紀錄。

布魯克林區自行車公司總裁Ryan Zagata表示，他從未見過這種現象，與2019年同期相比，今年銷售額狂飆了600%以上，三周前還可以買到1000美元以下的自行車，但現在已經缺貨了。

因應防疫採取的居家隔離措施，人們的生活受到限制，自行車成為比大眾運輸更安全的交通工具。紐約交通專家表示，我們有信心在未來幾個月內看到更多人靠自行車通勤。

(中時電子報)