許多人為了減肥不吃早餐，不過專家警告，不吃早餐不但可能影響代謝、不利於血糖控制，而且下一餐時，身體會試圖攝取更多能量囤積體內，因此不吃早餐的人恐怕比有吃早餐的人更容易胖！

一般人都以為減少卡熱量攝取就會瘦，但其實這樣的想法只對一半，《早安健康》報導，日本減肥專家藤井香江指出，不吃早餐體溫不容易上升，基礎代謝也較難提高；此外，沒吃早餐腸道不容易蠕動，不利於身體排出毒素及老廢物質，而且長時間空腹，吃午餐時血糖容易急速上升，會使得脂肪更容易堆積，反而提高肥胖風險。

日本管理營養士、健康減重專家淺尾貴子提出下列3套簡易早餐菜單，每份約只有500～600大卡，營養均衡又不會太油，不但吃得飽，還能幫助瘦身。

1. 平常推薦的理想菜單

蔬菜、香菇、海藻共120g

水果150～200g

乳製品150～250g

豆製品、蛋、魚、肉合計約50～80g

米飯或麵包約60g

2. 前一天吃太多時

果菜汁或蔬菜料理：補充水分、維生素、礦物質。

優格或豆漿：補充優良蛋白質。

水果：補充維生素、礦物質以及適量的醣類。

飯糰或麥片等油脂類少的碳水化合物：幫助維持代謝。

3. 沒時間做早餐時

熱湯中加入蔬菜配料：提高體溫、促進代謝。

飯糰或麵包、麥片：開啟代謝開關，幫助維持身體活動。

優格或牛奶：補充優良蛋白質。

料理中加入蔬菜、雞肉或蝦子等富含蛋白質的配料：幫助提高代謝。

(中時電子報)