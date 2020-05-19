發生在5月7日嘉義縣大林鎮中山路上的郵局的持刀挾持搶案，搶匪拿刀挾持量額溫的女志工，搶走9萬1800元後逃逸，警方隔天逮捕45歲曾任某國小家長會長的黃姓男子，黃嫌到案時說「犯下搶案，我很後悔」。嘉義地檢署上午依加重強盜罪起訴黃嫌，隨後押回看守所，移審嘉義地院。

5月7日下午4點21分，郵局林姓女志工看到黃嫌進入，便請他拿下安全帽量額溫，未料黃突然拿出菜刀，大喊「要搶錢！」郵局經理見黃情緒不穩，但為保護人員安全，仍從抽屜拿一疊現鈔放在櫃台上，黃嫌見狀趕緊拿錢，女志工則嚇得抱頭趴在地上。

黃嫌搶到錢後，轉身快步走出郵局，全程僅約88秒，隨後沿著縱貫線鐵路逃逸，警方漏夜調閱上百支監視器，鎖定嫌犯身分。

據悉，黃嫌曾任某國小家長會長及某宮廟委員，有公共危險前科，目前在一家牛奶公司上班，昨日中午出門送牛奶時，被埋伏的警方逮捕，警方還在黃的住家查扣作案用的菜刀、安全帽、外套、褲子及手套等證物。黃坦承犯案，供稱因積欠朋友11萬債務才大膽行搶。全案目前已依強盜罪嫌起訴，由嘉義地方法院審理。

(中時電子報)