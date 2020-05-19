台灣各地陸續有條件開放八大行業，台北市也擬以實名制實施，新北市長侯友宜19日視察三重表示，八大行業難以保持社交距離，新北還沒有討論開放，開放將在「2階段4梯次」漸進開放現行管制，等疫情穩定，經專家評估才會開放。

侯友宜表示，新北市還沒有討論開放，他尊重台北市實名制的作法。在新北市召開會議中，公衛專家都說舞場、酒家等並沒有排在優先，目前新北開放已經進入第2階段，他強調要等疫情穩定後，經專家評估才會採取開放。

(中時 )