八大行業何時解禁？侯：難保持安全距離 還未討論 10:382020/05/19 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照,陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣各地陸續有條件開放八大行業，台北市也擬以實名制實施，新北市長侯友宜19日視察三重表示，八大行業難以保持社交距離，新北還沒有討論開放，開放將在「2階段4梯次」漸進開放現行管制，等疫情穩定，經專家評估才會開放。 侯友宜表示，新北市還沒有討論開放，他尊重台北市實名制的作法。在新北市召開會議中，公衛專家都說舞場、酒家等並沒有排在優先，目前新北開放已經進入第2階段，他強調要等疫情穩定後，經專家評估才會採取開放。 (中時 ) #八大行業 #新北 #專家 #新北市長 #侯友宜 #社交距離 #管制 #疫情 #實名制 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 防控萬無疫失 陸校復課更留心 04:102020/05/15 話題觀察 政治局常委會：維護國際產業鏈安全 04:102020/05/15 全球財經 防疫漸鬆懈 群聚感染隨時來 04:102020/05/15 生活新聞 台北美食不斷送 icash2.0祭最高20％回饋 17:382020/05/15 財經 消後疫情時代 消費大變局 04:102020/05/16 時尚消費 老牌百貨也撐不下去了… JC Penny聲請破產保護 04:102020/05/17 全球財經 易綱重申：加強貨幣政策逆週期調節 04:102020/05/17 全球財經 旅遊未好轉 政府解方沒著落 04:102020/05/17 生活新聞 後疫情時代... 家樂福總座：供應鏈在地化成常態 04:102020/05/18 產業．科技 大型聚會鬆綁 高雄 飯店 餐飲 訂單增一至三成 04:102020/05/18 產業．科技 政治熱門新聞 高雄綠色神祕布條「阿舅要回來了」 網：露出真面目了！ - 政治 為何願意支持韓國瑜 李四川罕吐內心話 逼哭韓粉！ - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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