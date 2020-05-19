6月6日罷韓投票逼近，國民黨已完成三波民調，顯示危機濃厚。黨中央為全力挺韓，以「全力配合韓陣營」、「人人都有角色」兩大原則研擬多路挺韓對策，除了將請中常委、立院黨團、執政縣市低調挺韓，黨主席江啟臣、祕書長李乾龍近日將再南下高雄鞏固地方，核心幕僚也將南下與韓營會商，被稱「李柯太太」的黨副秘書長李彥秀、柯志恩本周六將與文傳會主委王育敏等3人，南下高雄首開直播，以女力軟性挺韓。黨中央也初步規劃，江啟臣等黨務高層6月5日投票前夕集體南下高雄坐鎮，展現黨中央力挺決心。

據指出，國民黨4月上旬完成第1波民調，第2波則是本月10日完成，第2波民調較第1波顯示，要出來投票者增加不少，投同意罷免票的比例降低，顯示罷韓議題被炒熱後，市民投票意願增加，且不乏反對罷反者。

第3波民調則是上周李來希失言風波、韓國瑜首PO影片呼籲不投票之後完成，結果與前兩波民調差不多，會去投票者微幅降低，但贊成罷免的則微幅升高，顯示韓呼籲不投票有些微效果，但李來希的發言也刺激了同意罷免票。

據指出，黨中央與韓營天天密切聯繫，包括上周五韓國瑜首PO影片，黨中央也先接獲通知，由黨中央第一時間聯繫黨務幹部、黨公職在自己臉書協助轉發臉書。昨天黨中央部3場會議，包括李彥秀主持的例行中央工作會議、中常會議題小組，以及江啟臣親自主持的罷韓因應小組兼主管會報等，都談到罷免投票案，尤其第三場會最聚焦，江啟臣還提醒要讓中常委也能有角色，打算明天中常會除了回應蔡總統 520談話、提醒政黨力量推動罷免將自失朝野合作立場之外，也打算請中常委依各自人脈化解罷韓力道，配合韓營節奏及作法全力助韓。

此外，黨中央也規劃擬聯合行銷包括高雄的15個執政縣市政績及建設，讓民眾了解藍營縣市長施政表現與願景，從百里侯及黨的形象，連結拉抬韓市府施政表現；立院黨團則從北部議題支援高雄，尤其529 休會後，要設法找議題持續保溫，但又不能拉高罷韓案正反衝突。黨書長李乾龍也要負責協調中常委、立委及地方民代等系統，多管齊下為反罷韓投票進行疏通及複式動員。

據悉，已分別南下五、六次的江啟臣、李乾龍，本周也將再度南下，加強鞏固不同派系的挺韓力道，江的辦公室主任葉旭鴻、政研部主任陳俊安也將南下與韓營會商，包括如何進行直播、議題空戰，以及日後包括陳俊安、新媒體部主任張智瑋等江啟臣人馬是否長駐高雄直到投票結束。

其中網路直播方面，黨中央除了與挺韓網紅建立聯繫管道，黨務主管也要撩落去，本周六由李彥秀、柯志恩及王育敏等3位女性主管開第一砲，將南下與高雄市府發言人白喬茵或市府顧問林麗蟬合體直播，首播擬以在地美食商家為主題，要以女力挺韓模式，從不具政治敏感性的經濟民生議題，間接行銷高雄、挺韓施政，呼應韓「挺商家」証求。若效果不錯，不排除採系列直播，從市政建設、防疫紓困、振興經濟等面向著手。

知情人士指出，目前也在規劃6月5日罷韓投票前一晚，江啟臣、李乾龍等黨務高層集聚高雄坐鎮，甚至請李乾龍提前南下進駐，展現國民黨力保高雄執政版圖的決心。

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(中時 )