在中央流行疫情指揮中心記者會服務的資深手語員李振輝（右），19日到台中市政會議擔任「神級翻譯手」。（盧金足攝）

為推動聽障資訊平權，台中市府19日首推市政會議全程手語翻譯。（盧金足攝）

台中市政會議首推全程手語翻譯 神級手譯員領團共推資訊平權。（盧金足攝）

在中央流行疫情指揮中心記者會服務的資深手語員李振輝（右），19日到台中市政會議擔任「神級翻譯手」。（盧金足攝）

神級翻譯手來了！市政會議首推手語翻譯

中央級服務移植到台中！為推動聽障資訊平權，台中市府19日首推市政會議全程手語翻譯，在中央流行疫情指揮中心防疫記者會被譽為「神級手譯員」的專家李振輝，及其帶領的「台中市山海屯聲暉協進會」，上午到市政會議擔任手語翻譯，市長盧秀燕也即席手語翻譯「資訊平權台中讚」，讓聽障民眾也能參與市政及取得資訊平權，陽光政治零距離。

盧秀燕表示，今天是台中市政會議的新紀元，市政會議全程公開轉播，市政會議把是一個城市當中最高的行政決策會議，重大施政目標陽光、清廉政治，將市府最高決策會議全程公開，全世界民眾可以看到台中市府直播，看到市府團隊怎麼做決策，預算管理運用，與市政討論、決策過程。

盧秀燕說，陽光政治的精神，就是平等參與照顧弱勢，市政會議全程直播，但對於聽障的朋友來講，無法聽到聲音，不能夠完全了解決策與討論內容，從今天開始，由市政府包括研考會、社會局與負責直播指導的新聞局三個局處，接洽台中市山海屯神級手語翻譯員，幫忙翻譯市政內容，讓聽障朋友參與。

中央流行疫情指揮中心記者會服務的資深手語員李振輝，日前在中央流行疫情指揮中心防疫記者會即時翻譯BBC記者英文提問，優秀表現吸引各界關注，盧秀燕化身粉絲說「你是我的偶像」，由於他優異的翻譯，讓聽障朋友同步參與防疫工作，手語翻譯大師級的人物，被譽為「神級翻譯手」，以後會推廣到各局處舉行的會議，如有需要請手語老師出席協助翻譯。

盧秀燕也親自示範「資訊平權、台中讚」的手語，獲李振輝肯定按讚，手語翻譯到位，李振輝表示，因為很多手語翻譯老師都從北部來，對中部的相關術語，地緣性的語言，比較艱深議題都會進一步研究，能完全表達市政會議的內容。

社會局指出為促進聽障市民自立及發展，保障平等參與市政機會，社會局委託「台中市山海屯聲暉協進會」提供手語翻譯服務，並首先於市政會議進行試辦，後續將視情況推展至重大會議或活動。

「台中市山海屯聲暉協進會」是台中在地的身障團體，長期深耕聽障者服務，來台中市政會議進行手語翻譯也特別邀請該領域「國寶級」的李振輝加入；李振輝曾擔任總統大選政見發表會、立委政見發表會、行政院、立法院等重大會議手語翻譯，讓社會更加重視手語翻譯這項專業。

研考會表示，台中的手語翻譯團隊相當專業，尤其李振輝經歷豐富，手語翻譯也重視在地特色，台中有名的珍珠奶茶、太陽餅，甚至是台中人的口頭禪「真的假的」都能在手譯內容中翻的到位傳神，當我們越了解手語表達方式，也會更感覺到肢體語言的有趣與情感傳達的特色。

(中時 )