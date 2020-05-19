受美股周一勁揚大漲激勵，以及疫情放緩趨勢，航空需求逐步恢復，香港恆指開盤走高。

周二香港恆生指數初盤大漲508.5點或+2.12%，為24443.2點。國企股(H股)漲193.64點，為9920.07點。

初盤領漲最多的板塊為半導體股，漲3.17%，綜合企業股漲2.97%。初盤領跌最多板塊為醫療保健服務股，跌1.79%。

在個股表現上，航空股出現反彈，中國國航漲5.37%，報5.08港元，東方航空漲5.93%，南方航空漲5.74%。

香港恆指近日進行了該指數15年來最大的變革，過去金融股比重過高的情形將有所改變，將納入大中華地區同股不同權公司以及第二上市公司，進入恆指及恆生國企指數的選股範疇。這些公司將於8月進行季檢時公布，實際執行將在9月，屆時阿里巴巴、小米、美團將正式躋身藍籌股，可望吸引更多被動資金的流入。

另外在截至今年5月15日數據顯示，金融股比重最高達近5成，在恆指陸續加入來自新經濟產業的同股不同權公司以及第二上市公司之後，偏重金融股的情形可望改變。

(時報資訊)