隨著亞洲疫情最糟情況已過、歐美封城相繼解禁，世界衛生組織（WHO）呼籲民眾多騎自行車通勤，且市場預期東奧訂單僅遞延而非消失，自行車產業可望苦盡甘來，加上外資偏多力挺，19日開盤，無論成車廠的巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933），或是零組件廠的桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）一片紅通通，股價平均上漲3至5％。

尤其是日馳，開盤不久再度亮燈漲停21.85元、上漲了1.95元，成交量近2,200張；而桂盟爆量、一度亮燈漲停108.50元，大漲了9.5元，目前漲幅約在6％，成交量破1,300張；愛地雅盤中漲幅也達8％、最高來到7.43元。

自行車雙雄-巨大、美利達，在三大法人連袂買超加持下，早盤股價飆漲同樣很猛！其中，三大法人昨日大買超巨大近1,800張，早盤股價最高飆到225元、大漲了10元，漲幅達4％，目前成交量達1,600張；三大法人昨日同樣買超美利達逾千張、早盤最高上漲到172.50元，漲幅逾5％，目前成交量破1,300張。

(工商 )