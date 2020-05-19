路透引述消息人士透露，中國正敦促企業考慮赴倫敦上市，旨在帶動「滬倫通」交易。

據報，大陸相關部門已經批准中國太保和國投電力赴倫敦上市，前者可能是今年首家在倫敦上市的中國企業，尋求籌資20億至30億美元，擬9月或10月定價。官方又同意中國長江電力開始籌備在倫敦證券交易所的二次上市，計劃集資約25億美元。

消息人士表示，此舉主要目的在於推動恢復「滬倫通」機制下的上市發行，中國正在尋求改善與外部世界關係，並幫助為解封後的經濟復甦提供資金。今年下半年，可能有一家或者兩家中國企業在倫敦上市。

「滬倫通」是上交所與倫交所的互聯互通機制，於去年啟動，目標是在英國和中國之間建立聯繫，幫助中資公司擴大投資者基礎，並讓中國內地投資者可以投資於英國上市公司。

最初的計劃是讓幾家公司在最初幾年參與該計劃，但迄今為止只有一家中資公司華泰證券，於去年6月透過「滬倫通」在倫交所掛牌。

(工商 )