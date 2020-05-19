罷韓團體將「光復高雄」作為活動訴求，高雄市長韓國瑜19日在議會備詢直斥，這種說法大錯特錯、荒唐可笑，歷史上被異族統治才需要「光復」，罷韓團體用「光復」兩字，反映內心認為高雄是他們的囊中之物，心態可議，對高雄民主是最大的汙辱。

國民黨議員黃香菽、陳麗娜、鍾易仲、李亞築、李眉蓁聯合質詢，針對外界批評韓國瑜落跑選總統、政見做不到等，讓韓國瑜一一解釋。

黃香菽說，罷韓團體喊「光復高雄」，很多民眾都疑惑什麼叫光復高雄？高雄一向有包容性，包括台南、澎湖、雲林、嘉義、宜蘭的人在高雄落地生根，都是高雄人，既然大家都是高雄人，為何要用聳動訴求「光復」？過去一直有人認為高雄是自己的地盤，但高雄不應該是個別對象、個別團體的，聽到「光復」兩字，讓人很遺憾。

她說，最近高雄街頭看到「阿舅要回來了」，很多人在想什麼叫阿舅要回來了，最多人解讀的是高雄的舊勢力要回歸了，讓仇恨對立充斥高雄，讓市政無法好好推動，她詢問韓國瑜，對光復高雄訴求的看法。

韓國瑜說，用光復高雄作為罷韓訴求，大錯特錯，荒唐可笑，歷史上被異族統治才需要光復，最有名的是齊國田單用火牛陣光復齊國，罷韓團體用「光復」，反映內心認為高雄是他們囊中之物，怎麼可以給其他政黨拿下，市民要看清楚，誰當市長是市民決定的，罷免也是市民決定的，用「光復」，罷韓團體其心可誅、心態可議，對高雄民主是最大的汙辱。

他強調，應該改成「光耀高雄」，讓高雄發光發熱，幾十年來高雄吃了虧，希望用後發優勢把高雄發展起來；韓國瑜更形容，「格列佛被這些小人綁住的時候，內心是看不起這些小人的」。

議員陳麗娜表示，前市長陳菊說會做好做滿，最後跑到中央，韓國瑜挾帶89萬票支持，對市民是強心針、興奮劑，但韓又跑去選總統，確實傷害市民感情，因此總統選舉時，韓的得票驟降到61萬票，表達了市民的心聲，她要求韓對此進一步說明。

韓國瑜說，昨天他在議會正式道歉，是真心的，他確實選完市長就去選總統，覺得這3個月請假讓市民操心、憂心、傷心，非常抱歉，但他選完之後，大年初一開始，為了新冠肺炎疫情進入一級開設，團隊幾乎沒有休息，這是該做的，他現在是市長職務，必須將高雄建設做好。

他重申，18歲以前不要怕，60歲以後不要後悔，在職務上也是如此，離開是必然，來是偶然，重點是為高雄市民留下什麼，團隊全力衝市政，6月6日由偉大的、聰明的高雄市民做判斷。

韓國瑜說，當初參選總統，內心想的是如果選上，高雄市的建設會突飛猛進，大量資源挹助高雄，讓高雄一飛沖天，也承諾1個星期3天要待在高雄，但他最後沒選上，沒辦法將中央資源帶向高雄，所幸市府團隊在他請假期間，衝刺市政完全沒有停。

(中時 )