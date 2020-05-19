基隆市警察局第1分局今日(19)凌晨1點破獲一場天九牌賭場，這家賭場以茶行掛羊頭賣狗肉的方式偽裝，將高層樓以木板封死以防透光，並在低層樓加裝監視器，還派人於茶行門口持無線電把風，一個月內以2到3次，不特定時間進行違反賭博。警方表示，經徹夜埋伏多時趁今日(19)凌晨時一舉攻堅，將賭場負責人、會計、把風小弟及賭客共16名等全數逮捕歸案。

基隆一家茶行暗藏天九牌聚賭，警埋伏攻堅，逮捕16名賭客。(戴志揚翻攝)

據了解，基隆市忠四路上的一家茶行，1個月內至少2到3次，遭人檢舉門口時常有人手持無線電把風，3、4樓的窗戶將木板封死以防透光，1樓處加裝多數台監視器，且只要到了深夜時段必定人聲吵雜，經警方私下探查，推測裡頭疑似有非法群聚賭博。

警方表示，經埋伏多時在今日清晨1點立即攻堅圍剿行動，當場逮捕賭場負責人、會計、把風及賭客等共16名，查獲天九牌賭具一批、賭資新臺幣21萬餘元、點鈔機、籌碼、監視器設備及無線電對講機等證物，依刑法賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序法裁處。

(中時電子報)