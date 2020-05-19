南陽國小啟用部智慧辨識額溫機，學生不需2秒就可完成體溫偵測與臉部辨識。（南陽國小提供／王文吉台中傳真）

中南部學生數最多的小學「南陽國小」師生人數超過3000位，每天量測體溫費時費人力，

台中市議員陳清龍（中）引薦南陽國小家長會選定認購智慧辨識額溫機，減輕學校師生負擔。（南陽國小提供／王文吉台中傳真）

國內新冠肺炎疫情趨緩，各界仍謹慎以待，台中市南陽國小師生人數超過3000位，每天量測體溫費時費人力，家長會認購一部智慧辨識額溫機，學生只要通過即可臉部掃描，不需2秒就可完成體溫偵測與臉部辨識。校長楊朝銘表示，測試過多種品牌機型，最後選定這台功能強且準確性高，校園防疫要完善，讓孩子有安全學習環境，減輕師生負擔更專注於學習。

楊朝銘說，自疫情發生以來，校園內師生積極防疫，宣導師生勤洗手，戴口罩，甚至製作隔板做好防疫距離，避免近距離接觸，但學生數眾多，校園開放多入口分流，每日上課前測量體溫就需耗費不少時間。在市議員陳清龍的引薦下，家長會選定認購測量機器，減輕學校師生負擔。

啟用前楊朝銘也親自學習了解，以動態式就可以偵測且準確度高，更不需要肢體接觸就能測得體溫，尤其低年級學生較活潑，每日要求定點停止測量，有時必須測量數次才成功，原本需3位志工與3位老師協助，增加此智慧辨識額溫機後將可減少人力，更加方便。

啟用當天，市議員陳清龍到場關心使用情形，他說目前市面上智慧量測溫度多樣性，使用方式簡單，開機就能直接測量，不只適用於學校，廟宇、機關等大型集會場所都合適，第一天實施雖有些小狀況，但使用上仍順暢，只需在動線上微幅調整測量效率更加提升。

陳清龍表示，目前國內疫情雖已趨緩，未來依舊可用於防範流感或校園腸病毒等，希望完善的規劃，讓孩子有安全學習環境，同時讓家長放心，提升防疫能量。

(中時 )