受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出用餐，連帶使得外送平台叫餐服務使用者增加，但消費爭議也是直線攀升，去年美食外送平台總共有430件投訴，今年截至4月，投訴案件高達552件。民進黨立委高嘉瑜調查發現，業者的App用戶反饋十分不友善，僅有罐頭式回覆，無法主動聯繫真人客服協助處理糾紛案件，消費者求訴無門，近期甚至發生業者網頁有陷阱，民眾無意點選後，每月被扣款120元，卻不主動告知退訂及退費方式，要求消保官要求業者積極改善並退費。

近年來美食外送平台興起，讓民眾不用出門，透過手機App訂餐，就有專人把美食送到家，加上業者不定期推出免外送費等優惠，透過美食外送平台訂餐人數增加，但因業者多半僅提供文字機器人客服，民眾發生消費糾紛，常僅收到罐頭簡訊服務，無法解決糾紛問題。

高嘉瑜指出，除了消費爭議案件量暴增之外，業者的App用戶反饋十分不友善，只有機器人客服罐頭式的回覆，連直接聯繫客服的方式都沒有。例如近期有民眾對Uber Eats的優饗方案有興趣想了解詳情，但點進去後，連確認的頁面都沒有就直接訂購扣款，卻找不到任何取消或連繫客服方式，就被扣款120元，許多民眾認為小錢且申訴麻煩，自認倒楣，業者卻靠這種方式占消費者便宜。

高嘉瑜痛批，業者利用網頁陷阱，讓民眾在不知情的狀況下主動扣款，認知消費者沒餘力跟心力跟消保官申訴，用佔便宜的心態非常沒誠信，甚至連邀請出席記者會說明，業者也不願意到場，顯然沒把消費者權益放在眼裡，要求消保官積極督促業者改善，主動退費並建立客服專線，保障消費者權益。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，美食外送平台主管機關衛福部，在定型化契約應記載不得記載事項明定，業者要有聯絡方式，提供消費者諮詢及申訴，違反者可以消保法56條之1，處30萬至60萬元，得連續處罰。至於網頁陷阱部分，經過要求業者改善後，從2月20件申訴，3月12件、4月5件、5月2件，申訴案件逐漸減少，後續會持續追蹤。

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(中時 )