據新華社報導，18日受權大陸中央發佈《中共中央 國務院關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》，對新時代加快完善社會主義市場經濟體制的目標、方向、任務和舉措進行系統設計和部署。當中指出將實行更加積極主動的開放戰略，全面對接國際高標準市場規則體系，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的全面開放。

其中包含推動製造業、服務業、農業擴大開放，在更多領域允許外資控股或獨資經營，全面取消外資准入負面清單之外的限制。健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動規則、規制、管理、標準等制度型開放。

該《意見》要求，健全外商投資國家安全審查、反壟斷審查、國家技術安全清單管理、不可靠實體清單等制度。健全促進對外投資政策和服務體系。全面實施外商投資法及其實施條例，促進內外資企業公平競爭，建立健全外資企業投訴工作機制，保護外資合法權益。創新對外投資方式，提升對外投資品質。推進國際產能合作，積極開展協力廠商市場合作。

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，負面清單雖然不斷縮短，但含金量越來越高，體現大陸開放的底氣和信心。在更多領域允許外資獨資或者控股，說明對外資已經具備更加完善的法律和體制保障。

(旺報 )