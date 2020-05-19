新機首次啟用，校長楊朝銘與市議員陳清龍到場關心。(台中市議員陳清龍服務處提供／陳世宗台中傳真)

國內新冠肺炎疫情趨緩，但各界仍謹慎以待，無論是進入校園、機關、餐廳等公共場所持續宣導勤洗手、戴口罩、測量額溫等措施，豐原區南陽國小為臺中市內學生數最多的國小，師生人數超過3000位，每天量測體溫費時費人力。

南陽國小家長會認購1部智慧辨識額溫機，學生只要通過即可臉部掃描，不需2秒就可完成體溫偵測與臉部辨識；校長楊朝銘表示，測試過多種品牌機型，最後選定這台功能強且準確性高，校園防疫要完善，讓孩子有安全學習環境，減輕師生負擔更專注於學習。

楊朝銘說，自疫情發生以來，校園內師生積極防疫，宣導師生勤洗手，戴口罩，甚至製作隔板做好防疫距離，避免近距離接觸，但學生數眾多，校園開放多入口分流，每日上課前測量體溫就需耗費不少時間，在市議員陳清龍的引薦下，家長會選定認購測量機器，減輕學校師生負擔。

啟用前他也親自學習了解，以動態式就可以偵測且準確度高，更不需要肢體接觸就能測得體溫，尤其低年級學生較活潑，每日要求定點停止測量，有時必須測量數次才成功，原本需三位志工與三位老師協助，增加此智慧辨識額溫機後將可減少人力，更加方便。

啟用當天，市議員陳清龍到現場關心使用情形。他說目前市面上智慧量測溫度多樣性，使用方式簡單，開機就能直接測量，不只適用於學校，廟宇、機關等大型集會場所都合適，第一天實施雖有些小狀況，但使用上仍順暢，只需在動線上微幅調整測量效率更加提升。目前國內疫情雖已趨緩，未來依舊可用於防範流感或校園腸病毒等，希望完善的規劃，讓孩子有安全學習環境，同時讓家長放心，提升防疫能量。

(中時 )