520總統就職典禮，前總統馬英九也受邀參加，不過他直言不會出席，認為蔡英文沒有做到一個中華民國總統該做的事，無法認同，並表示「我們的國家在退步」。對此，台師大政研所教授范世平認為馬英九太小氣，台北市議員秦慧珠則表示，馬英九當總統時邀請蔡英文，蔡沒一次去過。

秦慧珠在政論節目《新聞面對面》中表示，批馬英九「雞腸鳥肚」太過分，馬英九當總統時邀蔡英文參加就職典禮，蔡英文沒一次去過，蔡英文任民進黨主席時，馬英九邀她討論事情，她也從來沒去過，馬英九做了多少對民進黨（在野黨）退讓、禮遇、尊重的事，「蔡英文就耍脾氣，一次也沒去過」。

蔡英文第一屆總統就職時，馬英九有出席就職典禮，秦慧珠怒批「你們有稱讚過馬英九嗎？」這次馬英九有客觀衡量標準，覺得不想去，你們就雙重標準，說他雞腸鳥肚，「你們對蔡英文太寬容，對馬英九太刻薄，這我沒辦法忍受」。

TVBS最新民調指出，蔡政府過去4年執政滿意度達61%，較就職三年時的36%滿意度，大幅增加2成5。對此，秦慧珠認為民調歸民調，民調再高馬英九也有權力不去就職典禮，「你們就把他罵到臭，那他四年前去（就職典禮），你大教授（范世平）有讚美過馬英九嗎？所以你的雙重標準我沒辦法容忍。」

(中時電子報)