有民眾PO網爆料，在桃園是平鎮區義興公園，發生一起持球棒毆人事件，只見畫面中一名男子，持球棒痛毆另一名躺在地上男子，警方說，該案是發生在18日下午5時許，警方接獲報案到場，施暴者已逃離現場，警方立即協助傷者就醫，所幸被打的少年只有全身擦挫傷並無生命危險。

警方在深夜已通知一名涉案之未成年少年到案說明，據側面了解，雙方為彼此認識之未成年青少年，被害人疑似於網路上發表不當言論而衍生口角糾紛，致揪眾毆打被害人，造成被害人全身擦挫傷，目前雖被害人尚未提出告訴，但本案聚眾於公共場所鬥毆部分，已違反新修正之刑法妨害秩序罪，持續通知相關人等到案說明，訊後將以傷害及妨害秩序罪函送偵辦。

警方呼籲，刑法妨害秩秩序罪章已新修正通過，3人以上在公共場所持械鬥毆，將處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。首謀及下手實施者，將處六個月以上5年以下有期徒刑。請民眾在遭遇糾紛時務必保持冷靜，切勿以身試法。

(中時 )