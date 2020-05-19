台鐵局自2月29日起禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，隨著疫情逐漸被控制，海陸空禁令將階段性放寬，不過傳出台鐵有意順勢延續禁坐令，引發移工團體不滿。交通部長林佳龍今日再度於臉書表態，稱不應以觀瞻決定公共場所的規定，並已指示台鐵評估，等疫情穩定後及早讓一切如常。隨後，台鐵局表示，目前正在研議規劃中。

林佳龍認為，車站固然肩負疏運和緊急狀況時疏散的任務，但只要能兼顧，不應僅以單方主觀的「觀瞻」決定公共場所的規定。

林佳龍說，近年來，台灣許多新住民或國際移工的朋友，因交通之便，多選擇車站附近的場所聚會；我們希望自己的同胞在其他國家怎麼被對待，就該那樣對待離鄉背井來到台灣工作或生活的外籍朋友。車站的公共空間，應在符合疏運及安全的前提下，盡可能提供包括移工在內的所有民眾共享，同時應避免標籤化特定族群。

林佳龍說，昨天就已經指示台鐵，在疫情穩定後，與指揮中心研商評估逐步管理開放；等疫情確定結束後，也能及早讓一切如常。未來公共空間的管理措施，若有優化或變革的規畫，台鐵亦應先多徵詢相關機關、團體及專家的意見。

台鐵局表示，未來疫情解禁後之開放方案，目前正在研議規劃中，台北車站為全台第一大站，台北站區每日進出約50萬人次，如何在提供旅客舒適便利旅運空間的同時，兼俱尊重各族群多年來自然形成的使用習慣，將多方徵詢各界意見，針對正反意見審慎評估規劃，以期在尊重與包容的同時，亦保障旅客權益不受影響。

台鐵局說，因目前仍在防疫期間，台北車站大廳依指揮中心指示仍然禁止席地而坐及群聚活動，請民眾配合，確保自身及他人健康。

(中時 )