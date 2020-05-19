蘋果(Apple)下半年將推出的新一代 iPhone，近期相關爆料不斷。顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant(DSCC)近期接連公布三星(Samsung) Galaxy Note 20、三星可折疊螢幕新手機，還有蘋果 iPhone 12 系列的螢幕資訊。稍早之前，他分享了對於 iPhone 12 全系列的螢幕規格，其中支援 10-bit 色彩深度，算是一大亮點。

顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant(DSCC)公布 iPhone 12 全系列螢幕等相關規格。(摘自DSCC)

DSCC CEO Ross Young 公布的蘋果 iPhone 12 系列螢幕規格資訊，螢幕供應商包含三星、LG 以及京東方(BOE)。其中，除了 6.1 吋雙鏡頭的 iPhone 12 Max 採用京東方及 LG 提供的螢幕外，其餘三款新手機皆採用三星提供的螢幕。四款新 iPhone 皆採用 OLED 螢幕，跟 2018、2019 年入門的 iPhone XR、iPhone 11 採用 LCD 螢幕(其餘高階款是採用 OLED 螢幕)的做法不同，全面升級。

iPhone 12 Pro Leak

The 6.1” iPhone 12 Pro is expected to use a Samsung Display flexible OLED with 2532 x 1170 resolution and 10-bits of color. The iPhone 12 is one of the first smartphone with 10-bits of color. See https://t.co/2dHeFVZckL for more. — Ross Young (@DSCCRoss) May 18, 2020

其餘螢幕規格中，Ross Young 寫到 iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max 支援 10-bit 色彩深度。色彩深度在計算機圖形學領域是代表在點陣圖或者視頻幀緩衝區中儲存每一像素的顏色所用的位元數，色彩深度越高，可用的顏色就越多。相對於 iPhone 12、iPhone 12 Max 的 8-bit 色彩深度是 256 種顏色，10-bit 則是 1024 種顏色，先前蘋果僅在 Pro Display XDR 螢幕中採用此等規格，代表能讓色彩顯示更真實，色彩間的過渡也會更平緩。

由於每一個像素點都是由 RGB 色組成，所以 8-bit 色深等於能展示 256 x 256 x 256 = 16777216 種色彩。同理 10-bit 色深由公式計算可以展示 10.7 億色，效果更為細膩，是 8-bit 色深的 64 倍數。

此外，DSCC 方面指出，5.4 吋螢幕的 iPhone 12 以及 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 都會採用支援 Y-OCTA 整合觸控技術的三星 OLED 螢幕。Y-OCTA 是三星獨家技術，能將觸控感測器以及 OLED 面板整合，可降低面板厚度。不過比較奇特的是，DSCC 的說法是這項技術運用在入門款 iPhone 12 與最高階的 iPhone 12 Pro Max 之中，iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Max 則不支援。

5G 連線能力部分， DSCC 方面則是認為 iPhone 12 以及 iPhone 12 Max 僅支援 Sub-6GHz 頻段；唯有高階的 iPhone 12 Pro 兩款機種可同時支援 Sub-6GHz 以及 mmWave。

Ross Young 先前曾指出，蘋果不會在 iPhone 12 系列中導入 120Hz 螢幕更新率。然而，目前他是語帶保留，認為蘋果仍有可能導入這項技術。另一位知名爆料達人 Max Weinbach 則是指出蘋果正在進行相關測試，如果結果符合蘋果的預期，這項技術才會採用。

We also hear that iPhone 12 panel production will start around 6 weeks late, so rather than early June, it won’t start till the end of July which should imply a delay in the iPhone 12 launch from September to October. https://t.co/2dHeFVZckL — Ross Young (@DSCCRoss) May 18, 2020

Ross Young 指出目前蘋果 iPhone 12 系列的生產將推遲約 6 周時間，也就是說約在 7 月底才會開始生產，這將讓 iPhone 12 系列的發表時間從 9 月延遲到 10 月。

由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，關於下半年新 iPhone 的發表時間，一直眾說紛紜。但大多認為，很有可能受到疫情影響而延後發表，或者分批上市。一般來說，蘋果都選在秋季發表新 iPhone，並且隨後上市，以期能夠趕上感恩節、聖誕節的傳統歐美購物季。今年 5G iPhone 是否將能因為疫情逐漸趨緩而回歸正常的發表節奏，令人十分關注。

(科技)