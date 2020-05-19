近期，大陸公安部通知，自6月1日起，將在大陸全面執行「一盔一帶」安全守護行動，浙江、江蘇等地紛紛明確規定，騎摩托車、電動車不戴安全帽，駕駛汽車不繫安全帶將被嚴查，於是，常以購車「贈品」出現的安全帽迅速成為了熱銷爆品。顯然，大漲的背後，是政策紅利帶來的市場需求激增。

突然爆發的需求，讓工廠不敢再接單。樂清市飛翔摩配有限公司在義烏的銷售負責人胡林旭表示，「我們已經不敢接單了，接了也完不成」，3天前公司就要求他停止接單。短短3至4天的時間，他們接到的訂單已經排到了6月底。

胡林旭進一步說，「工廠工人原來是5點下班，現在要每天加班到晚上10點，整個市場，也就是義烏國際商貿城，我們這邊人氣最旺了，每天都擠滿了人，都是來買安全帽的。」

突然激增的市場需求，迅速助推了頭盔價格上漲。微博上「安全帽漲價」已成熱搜詞，有人就吐槽說「網上安全帽瘋狂漲價，20元（人民幣，下同）漲到88，92漲到216，是不是瘋了？」、「4月看了20幾元一頂，現在100多元一頂。」

胡林旭表示，除了自家工廠生產的安全帽，他們還代銷不少高端品牌的安全帽；即使這些價格較高的安全帽品牌，價格也在這幾天至少翻了一番。目前，在電商平台淘寶上，安全帽價格多在60元以上，部分商家標註了「30天後發貨」或者「限購提醒」。

根據大陸地方媒體報導，有些原本不做安全帽生意的賣家也開始「跨界倒賣」安全帽；多層分銷進一步推動了價格的上漲，加劇了供不應求的局面。胡林旭表示，這段時間確實有一些「倒爺」想從他們廠裡把貨倒出去高價賣出，但公司仍然以長期合作的客戶為主。

對於突然爆發的安全帽商機，新時代證券股份有限公司的報告提出，「一盔一帶」新政即將實施，安全帽需求短期爆發，缺口將超過2億個。該報告稱，安全帽製造商日常產量2000個就屬於大廠，通常不會有很大設備投入和產能冗餘，「目前夏季安全帽價格上漲2 到3 倍，冬季安全帽價格上漲3 到4倍，不少門店日銷量增長10 倍。類似口罩，安全帽自動化產業將迎來短期爆發。」

胡林旭說明，工廠一直以來都是接了訂單後才生產，沒有囤貨；因應這次局面，公司方面預計今年的銷量至少會比前幾年翻一倍，所以已經在安排新增產線並新招工人這些事。

(旺報 )