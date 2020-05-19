※本文由PressPlay專欄作家王伯達授權轉載

新冠病毒疫情持續蔓延，截至五月十五日，全球已經累計超過 450 萬人確診。然而疫情在不同國家之間，也出現了階段性的變化。

例如台灣已經連續一段時間沒有本土確診病例，經濟活動也逐漸恢復，並將開放外國商務活動人士來台。

而在歐洲，之前疫情最為嚴重的義大利，目前則是已經出現了明顯放緩的趨勢，近一週以來，只有一天的確診人數超過千人。

現階段疫情問題較為嚴重的地方為新興市場，像是巴西以及俄羅斯，近期單日確診人數分別排在第二名與第三名。

而單日確診人數排名在第一名的則是美國。

美國目前累計確診人數已經來到了 140 萬，近期每日新增確診人數則維持在兩萬人上下。雖然與先前每日新增三萬人的數字相比，確實是有明顯減少，但仍排名在全世界第一。

不過就像我們之前的快訊提到的，單看每日新增確診人數可能會產生誤判。要觀察一個國家的疫情狀況，應該同時觀察每日檢測量與陽性率，才能更準確地了解當地疫情走向。

美國四月初的單日檢測能量大致都維持在 10-15 萬之間。不過，自四月下旬開始，每日的檢測能量都超過了 20 萬人次，近期則超過了 30 萬。

因此，隨著檢測人數的提升，只要單日確診人數沒有大幅上升，那麼，整體陽性率就會跟著下降。而從目前的陽性率來看，在最近一個月出現持續下滑的趨勢，最新的數據顯示陽性率大約在 6-7%。

這表示，美國疫情確實出現了明顯改善。

圖文／王伯達授權提供

我們認為，從這樣的數據來看，美國疫情最糟的情況可能已經過去。而在美國疫情已經趨緩的情況下，我們認為接下來應該關注的，就是重啟經濟的速度。

而從紐約時報整理的各州開放情形來看，美國的兩大經濟重鎮，紐約以及加州目前已經有部份產業重啟，但要在五月完全重啟經濟，應該機率不高。

圖文／王伯達授權提供

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(中時電子報)