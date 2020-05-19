美股在今年創下了許多歷史紀錄，指數先是創下了歷史新高，隨後因為疫情在歐美蔓延使指數出現重挫，在短短10個交易日內三度觸發熔斷機制，並創下二次大戰以來最快跌入熊市的紀錄。富邦證券表示，隨著疫情逐步獲得控制，美國總統川普也宣布三階段重啟經濟，不過，美國經濟復甦之路，要取決疫情對企業獲利影響的程度、整個封鎖的時間長短及重新開放過程中的恢復速度，才看得出來美股反彈後的下一步。

美股在大漲後，預期美股震盪機會加大，富邦證券表示，在疫情影響下，可逢低分批布局不受疫情影響的雲端、5G等科技股，線上零售、影音串流平台等宅經濟概念股，以及受惠低利率環境的股息成長股。

富邦證券表示，美股自2月19日見到高點以來經歷了三個階段：一、避險(2月19日~3月9日)：歐美疫情升溫導致避險性資產如公債、黃金上漲，10年公債殖利率盤中一度達到0.3%；而標普指數、布蘭特原油等風險性資產下跌。二、流動性緊張(3月9日~3月23日)：原油價格戰重挫油價加劇市場恐慌，投資人在市場拋售一切使流動性風險攀升，避險及風險性資產齊跌，10年公債殖利率彈至1.3%，美元走強。三、流動性及市場情緒修復但企業獲利下修(3月9日~3月23日)：聯準會重啟QE並購買公司債，流動性風險緩解，呈現避險及風險性資產齊漲，但受經濟封鎖影響，企業獲利大幅下修，市場關心漲勢能否延續。

高盛認為，美國經濟復甦之路，取決於三個關鍵參數：峰值下降的深度、鎖定的時間長度以及重新開放過程中的恢復速度。高盛預測，經濟復甦將始於5、6月，然後逐步進行。以GDP成長來看，高盛預估第1季GDP年增率為-7%，第2季度為-34%，第3季起轉為雙位數正成長，2020年整體的年平均增長率為-5.7%。

(時報資訊)