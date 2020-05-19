美國新冠肺炎疫苗研發傳出喜訊，防疫概念股今日由疫苗族群獨領風騷，高端疫苗(6547)鎖在漲停板85.8元，至10:30，買單超過3600張排隊搶著要買、國光生技(4142)短線漲多，漲停板開開關關；短線強勢的亞諾法(4133)、雃博(4106)等，今日高檔有壓，漲幅縮至1.5~2%左右。

美國新冠肺炎疫苗研發傳出喜訊，美國製藥業者Moderna宣布，疫苗mRNA-1273試驗結果安全且耐受性良好，mRNA技術產生的抗體數超越自然感染者，應當提供更長的免疫力，預計將在7月展開最終階段臨床試驗。

高端疫苗與美國國衛院的新冠肺炎疫苗合作，從今年2月開始展開新冠疫苗合作，3月初已在台灣展開動物免疫試驗，並進行多項候選疫苗配方篩選，目前以第3季進入人體臨床試驗為目標，加速進行各項動物試驗與量產製程測試。

國光生技1月投入研發的新冠肺炎疫苗，近日在台大病毒實驗室進行的疫苗抗體中和試驗已確認有效性，目標今年第三季獲准開始第一期人體臨床試驗，明年完成二/三期臨床試驗，讓台灣民眾冬天能夠打到新冠疫苗。

(時報資訊)