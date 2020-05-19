昇佳(6732)配合初次上櫃前股票公開承銷，5月19日起至21日止進行競價拍賣，底價為每股415元，總張數2,546張，全案將訂於5月25日開標，近期將成為上櫃市場的成員。

昇佳成立於2009年，母公司為上市公司矽創(8016)，以興櫃獲利王之姿掛牌，昇佳憑藉多年電路與光學設計經驗，偕同客戶於2017年推出業界第一顆無孔應用光學感測晶片，2018年又首創狹縫與屏下應用光距感IC，讓光距感放置在狹縫或是屏下位置的方案成為主流，因應全球智慧型手機已走向全螢幕、極致窄邊框的設計趨勢，昇佳相較於同業擁有競爭優勢，2019年市佔率已達42.45%，運用於真無線立體聲藍牙耳機(TWS)之距感方案亦因此獲一線手機品牌大廠青睞，預期將進一步挹注公司成長動能。加速度感測晶片技術亦已日趨純熟，在光學感測解決方案已深獲智慧型手機大廠信賴的基礎下，將推出的中低階手機也對昇佳的加速度感測晶片進行驗證，有機會在近期放量出貨，另外昇佳預計於年底推出新慣性感測晶片「陀螺儀」，未來可提供客戶一站式購足之服務。

昇佳2019年及2020年第一季毛利率、營益率、稅後淨利率、稅後淨利成長率、EPS，以及2020年前4月累計營收成長率，與目前上市櫃IC設計公司表現相較屬於前段班，顯示本益比明顯偏低，推估上櫃掛牌後成長空間可期。

昇佳日前董事會決議針對去年盈餘擬配發22元現金股利及2元股票股利，除權息日於上櫃掛牌後，法人推估，未來填權息機會高，對於在除權息前持有公司股票的投資人，包括興櫃市場及參加競價拍賣與公開申購的投資人將更為有利。

(時報資訊)