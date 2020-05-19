曾任嘉義縣某國小家長會長的黃姓男子，因欠下沈迷賭博欠下巨額債務，7日搶劫大林鎮中山路郵局，不但持刀壓制女志工，還拿裝有消毒水、衛生紙的玻璃瓶裝成汽油彈，對著郵局員工大喊搶劫，得手9萬1800元落跑，結果不到24小時隔天就落網，今19日嘉義地檢署依加重強盜罪起訴黃嫌。

起訴書指出，黃姓嫌因欠鉅額債務而需款孔急，7日下午4時20分，步行前往大林中山路郵局內欲行搶，趁林姓志工幫他測量額溫時，出其不意將她推倒壓制在地後，黃嫌拿出水果刀抵住志後頸，左手另持裝有消毒水、衛生紙揉成條狀的玻璃瓶佯為汽油彈來嚇人，大喊「搶劫」、「把錢拿出來」，接著又以台語大喊「不把錢拿出來我就要刺下去」等語，並將白色塑膠袋丟向5號櫃台要裝錢用。

郵局謝姓經理擔心志工被傷害，先將部分現金放在櫃台上，黃嫌嫌太少，再次出言恐嚇，逼得謝姓經理不得不把部分現金拿出來，黃嫌還不滿足，又喊「再拿錢出來」，聽到經理回說「好了啦」，黃嫌才悻悻然把9萬1800元裝進塑膠袋後逃逸，且疑似太慌張，留下1萬2400元散落在地。

黃嫌得手後，將贓款交給不知情的母親轉交給不知情的債主「阿洲」，經員警調閱監視器畫面，認為黃嫌涉有重嫌，主動與黃嫌聯繫，黃嫌隔天上午主動向警方投案。

(中時 )