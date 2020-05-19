葉姓女子因上網訂韓國「神仙水」、面膜後，退貨遭拒，心生不滿，在賣家評價留言批評面膜為「糞堵塞屎膜」、「假貨」、「爛死」、賣家憤而提告。雖葉女辯稱，留言內容是她使用產品後的「感覺」，也曾留言請代理商作檢驗，沒有誹謗意圖，但台北地檢署認為，葉女僅憑臆測，即發表不實言論，具有實質惡意，不能免責，依誹謗罪嫌起訴。

起訴指出，葉女在網路商場「11 STORE」購買芃翔企業公司販售的韓國AHC神仙水、Innistree 2X超級火山泥面膜等商品，因要求退貨遭拒，心生不滿，於去年8月11日下午，上網至「11 STORE」賣家評價中留言。

葉女寫道「火山泥毛孔面膜，推薦個狗屁喲勒！直接叫糞堵塞屎膜啦！他的媽誰敢用，假真也不做真一點，爛死！」、「笑死！打開居然是滿的外加塑膠蓋，嚇死人勒！別家假貨也沒你膚淺，垃圾就是社圾價，假貨還賣，不要臉」、「假貨無疑，請把買來的假貨去屈臣氏對比」，芃翔公司報警提告。

檢方調查時，葉女辯稱，她收貨使用後認為沒有效，屈臣氏店員也說看不出真偽，她有上網了解如何確認產品是否真實，也曾留言請代理商作檢驗，沒有誹謗意圖。

但檢方認為，葉女因與賣家有消費糾紛，僅憑臆測，上網發表「假貨」等過度渲染之不實言論，且散布於眾，具有實質惡意，不能免責，依誹謗罪嫌起訴。

(中時 )