陸交通部長：新增項目投資8000億元人幣 可適時建設 11:242020/05/19 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸交通運輸部部長李小鵬強調，在推動全面建成小康社會路上不讓任何地方因交通而掉隊。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸交通運輸部部長李小鵬19日在國新辦「加快建設交通強國推動交通運輸行業高品質發展」記者會上透露，為對沖疫情影響，交通運輸部在現有項目庫的基礎上，新增儲備了一批項目入庫，預計新增投資8000多億元人民幣，如果需要可以適時開工建設。 據新浪財經引述李小鵬說，在推動全面建成小康社會的路上，決不讓任何地方因交通而掉隊。截至2019年底，已經實現具備條件的鄉鎮和建制村100％通硬化路，貧困地區具備條件的建制村通客車率達到99.1％ (旺報 ) #交通 #項目 #建設 #交通運輸 #李小 也許您會感興趣 推薦閱讀 失言惹眾怒 國民黨速停權李來希 04:102020/05/15 政治要聞 6月才鍘李來希？網譏：鍘這三人就很快 09:452020/05/15 政治 為何不開鍘？他指出：國民黨害怕失去的不只是李來希 10:362020/05/15 政治 黃暐瀚嘆：李來希害慘韓國瑜！ 15:082020/05/15 政治 李來希戳「小燈泡母」傷口拒道歉 戴錫欽：不要拉國民黨陪葬 15:432020/05/15 政治 財閥的黃昏 李在鎔在三星的困局 16:272020/05/16 財經 新光金股東會前搬演宮鬥劇 吳東進攏是為著伊？ 15:202020/05/16 財經 周董親點MV！李建軒引用歌曲名亢奮到失眠 17:192020/05/17 娛樂 兆如安養護中心否認虐老 將告李慶元 16:132020/05/18 社會 第三波罷韓民調出爐 「危機濃厚」！ 國民黨多路挺韓戰略曝光 10:412020/05/19 政治 兩岸熱門新聞 清朝滅亡後 最後一位狀元去哪兒？ - 兩岸 - 旺報 康熙一生不錄用3種人 但現代很多企業一直錄用 - 兩岸 - 旺報 古代皇帝龍袍不洗 臭了怎麼辦？貧窮限制了我們想像 - 兩岸 - 旺報 澳洲欲就反傾銷稅溝通 陸商務部長拒接電話 - 兩岸 仙境般的中國最美村落 - 兩岸藝文 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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