大陸交通運輸部部長李小鵬19日在國新辦「加快建設交通強國推動交通運輸行業高品質發展」記者會上透露，為對沖疫情影響，交通運輸部在現有項目庫的基礎上，新增儲備了一批項目入庫，預計新增投資8000多億元人民幣，如果需要可以適時開工建設。

據新浪財經引述李小鵬說，在推動全面建成小康社會的路上，決不讓任何地方因交通而掉隊。截至2019年底，已經實現具備條件的鄉鎮和建制村100％通硬化路，貧困地區具備條件的建制村通客車率達到99.1％

(旺報 )