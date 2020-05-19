不滿北車大廳地板永遠禁坐 網友號召「周六坐爆」。示意圖為穆斯林開齋節後第一個周日，台北車站湧入近3萬名印尼移工。（資料照 陳宜加攝）

台北車站大廳一直被許多移工、民眾當成聚會場所，默默成為北車一項文化。而台鐵因疫情關係，禁止民眾在大廳聚會，且疫情結束後也不再開放席地而坐，引起民眾熱議，連交通部長林佳龍也要求台鐵在特別節日或假日適度開放北車大廳。還有網友在臉書發起周六(/26)「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，要求台鐵重新開放大廳。

有26名網友在臉書發起坐爆台北車站的活動，表示不認同台北車站站長所說的，這樣能維持台北車站秩序，觀瞻也較好，「公共空間憑什麼不能席地而坐，為了商業利益還是公共考量？」並發起周六坐爆台北車站，表達抗議，「5月23日中午12點，我們開齋節前相遇！」並備註疫情期間還是記得相隔1.5米，怕人多也可放玩偶以示抗議。

對此，不少網友們力挺台鐵的決定，覺得現在疫情只是趨緩，結果又有不把防疫當一回事的想要搞室內大型群聚，「愚蠢也要有個極限好嗎」、「因為你要的自由，妨害到別人行走使用的權利，這種自由也太霸道了吧」、「台北車站本來就是交通樞紐，你不說這是台北車站，我還以為是在東協廣場」。

網友發起坐爆北車活動。(翻攝自FB)

(中時電子報)