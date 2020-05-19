美國總統川普18日在白宮痛批世界衛生組織（WHO）是大陸的魁儡，證實可能會再削減金援。

川普政府先前傳出，可能恢復對世界衛生組織（WHO）的金援，不過川普昨（18）日又改口，證實可能會再砍或是完全取消資助，他炮火猛烈，批評世衛是「大陸的魁儡」，總是給「一堆爛建議」。

美國福斯新聞（Fox News）先前根據川普政府內部文件獨家披露，美國總統川普同意恢復對世衛部分金援，額度和大陸繳交的會費一樣，約是4,000萬美元，相當於前一年資助的十分之一。美國去年金援世衛4億美元。

不過川普現在態度轉趨保守，他昨日表示，仍在考慮刪減、甚至是完全取消對世衛的金援。

綜合法新社、《新聞周刊》（Newsweek）報導，在世界衛生大會（WHA）召開之際，川普昨日在白宮痛批世衛是「大陸的魁儡」，太過以大陸為中心。

川普抱怨，美國每年資助世衛4.5億美元，是最大的金援國，「但是我們沒有被公平對待，他們給我們一堆爛建議」，批評是世衛對抗新冠肺炎疫情的表現「非常糟糕」，「我對世界衛生組織感到不滿意。」

川普證實美媒先前的報導，刪減經費的其中一個選項是從4.5億美元降至4,000萬美元，「不過有些人認為那還是太多。」

大陸國家主席習近平昨日在世界衛生大會上承諾，未來2年大陸將挹注世衛20億美元資金，不過美國國家安全會議發言人尤約特（John Ullyot）評論，此舉是在轉移焦點，因為愈來愈多國家加入行列，要求北京對隱匿新冠肺炎疫情負責。

(中時電子報)