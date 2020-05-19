減碳回饋金大幅縮減 陳廷秀為地方發聲 11:102020/05/19 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市議員陳廷秀今天為民請命，要求市府減碳回饋金能儘速補足地方！（陳世宗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市議員陳廷秀利用市議會民政業務質詢時表示，台中市「反空汙」，大砍台中火力電廠生煤量，中火發電量驟減，給地方的回饋金也因此大幅縮水；市長盧秀燕多次在社區聯誼會上公開承諾，台電回饋金減多少，市府就補多少？一定不會影響地方建設， 陳廷秀問副市長黃國榮，台電回饋金市長會不會跳票？又問到底市府何時能發放？落在那個時間，如果一直拖下去就失去意義。 黃國榮說，回饋金市府一定會補足，近日內市府會邀集各局處相關單位進行協調研商。 (中時 ) #回饋金 #地方 #市府 #陳廷秀 #中火 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市府機關 洽公限制解除 04:102020/05/15 地方新聞 疫情漸穩定 中市府18日起洽公回歸各機關 15:182020/05/15 生活 台中大安媽祖園區延宕10年 藍綠都說：媽祖來託夢 16:422020/05/15 政治 設計師控發包不認帳 高市府認行政瑕疵願協商 16:412020/05/15 生活 振興後疫情觀光 高市府攜手飯店等3大公會祭優惠 17:232020/05/15 財經 中市府投入12億建設大里 「屯區中心化」房價告別1字頭 18:182020/05/15 財經 中市府建設大里投入12億 「屯區中心化」房價告別1字頭 18:252020/05/15 風格 地方創生計劃將成行 霧峰生態植物園區將動工 19:552020/05/15 生活 柴山冷泉清淤改排 高市府挨批破壞動工 20:032020/05/15 政治 百年世家將再現風華 陳廷秀：修繕清水社口楊宅 13:462020/05/17 生活 生活熱門新聞 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 大震撼！9月起讀華梵大學部免費 - 生活 逾20艘漁船封住白沙港 縣府：理性否將開罰 - 生活 實際從事務農人員因投勞保 領不到農民紓困金 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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