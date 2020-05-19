台中市議員陳廷秀利用市議會民政業務質詢時表示，台中市「反空汙」，大砍台中火力電廠生煤量，中火發電量驟減，給地方的回饋金也因此大幅縮水；市長盧秀燕多次在社區聯誼會上公開承諾，台電回饋金減多少，市府就補多少？一定不會影響地方建設，

陳廷秀問副市長黃國榮，台電回饋金市長會不會跳票？又問到底市府何時能發放？落在那個時間，如果一直拖下去就失去意義。

黃國榮說，回饋金市府一定會補足，近日內市府會邀集各局處相關單位進行協調研商。

(中時 )