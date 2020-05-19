沙烏地、俄羅斯等產油國持續減產、美國鑽井台數量創下45年來低，加上大陸原油需求幾乎回復到疫情爆發前水準，美、陸背後兩大助力，帶動國際油價周二持續反彈，最高觸及33美元，創下2個月來新高。

受到疫情衝擊，美國油田服務公司Baker Hughes最新數據顯示，美國5月首周石油和天然氣的鑽井台數量減少34座，總數來到374 座，創下1975 年以來新低；隨著鑽井數銳減，美國原油產量從3月中旬每日1310 萬桶高峰暴跌9.2%，目前每日減產120 萬桶。另，位於奧克拉荷馬州庫欣的儲油中心的庫存也是2月下旬來首度下滑。

大陸能源業者指出，大陸原油消耗量每日達到1300萬桶，逼近去年同期1340萬桶水位；此外，印度5月上半柴油銷耗量也較上月暴增75%。

石油輸出國組織及其盟國（OPEC +）從5月至6月底每日減產 970 萬桶。沙國決定6月每日額外減產100 萬桶，總產量降至約750萬桶，若沙國兌現承諾，產量將降至2002年以來新低。除了沙國之外，科威特與阿聯酋也加入額外減產行列。

路透指出，OPEC+繼續減產，以及美國油企加大減產力度，對油市供需發揮平衡作用，預料7月初會出現供不應求的情形。

周一（18日）紐約6月期油狂飆8.12%，報在31.82美元；布蘭特7月期油大漲7.11%，報在34.81美元。截至台北時間周二（19日）10點29分，紐約油價上漲2.73%、暫報32.69美元，盤中最高觸及33.44美元。

(中時電子報)