國外一名男網友淚訴，一次在派對聚會上喝茫上樓休息，醒來口渴下樓拿水時，竟然看到女友一絲不掛，激戰2名好朋友，崩潰衝上樓嘔吐後，傷心飛奔回家。

據英國《太陽報》報導，23歲原PO與20歲美髮實習生交往，他在當地封城後的第1個周末，帶女友去參加同事舉辦的派對，可是原PO很快就不勝酒力，告訴女友後就到樓上房間休息，女友回應「我很快就會過去」，但等到凌晨4點醒來，卻還沒看到女友上樓。

原PO醒來後到樓下拿水喝，卻看到令他作嘔的畫面，女友竟然全裸與另外2名哥兒們做愛搞3P，他立刻轉身衝上樓嘔吐，吐完後就直奔回家，儘管女友事後傳訊：「我很抱歉，我只是喝醉了。」，但原PO不甘被戴綠帽，從此再也沒與女友見面。

網友看到貼文紛紛回應：「如果你對3P沒興趣，那就趕快離開她」、「換成是我，我一定會馬上甩了她，也會辭職」、「看起來這些傢伙幫了你一個大忙，讓你看清楚這女人」、「這種故事我只有在色情網站上看過」。

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(中時電子報)