外傳桃園市副市長游建華將出任國發會副主委，民政局長王安邦入閣擔任勞動部政次，桃園市長鄭文燦表示，以行政院說明為準，不過游建華公務生涯歷練豐富，對於國家建設推動，一定可以貢獻所長。王安邦過去工作表現相當幹練、圓融且使命必答，也是非常好的人才。

鄭文燦19日主持防疫會議，針對媒體提問。鄭文燦說，游建華歷經過新竹市副市長、桃園市副市長，這之前也擔任過許多局處首長，也曾任職交通部的高鐵局副局長，公務生涯歷練非常豐富。至於王安邦是年輕一代的代表，他在桃園市政府也歷經社會局、民政局、勞動局、副祕書長。

針對WHA18日舉辦大會，鄭文燦說，世界衛生組織祕書長進行技術性杯葛，把台灣在WHA擔任觀察員的提案延宕，相信全世界都會看到。他表示，WHO不應該孤立台灣，不應該犧牲2300萬人的健康權力。

鄭文燦強調，這一次已經讓台灣入會的正當性大幅提高，而且我們是以觀察員身分入會，這是一個很基本的要求。不過相信長期的努力，國際社會的正義聲援，我相信會讓台灣終究走到成功的一步。另外針對鄭文燦是否入閣？他則回應，「等行政院說我才能說。不要岔開話題。」

(中時 )