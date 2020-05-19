北京西城區最近出現33人集中發熱情況，儘管皆已排除感染新冠肺炎，但也引發關注，北京市衛生官員指出，這起集體發熱與使用中央空調有關，並提醒使用空調前應清洗，中央空調應使用專業的消毒劑消除容易造成呼吸道感染的細菌。從室外到室內不要立即開空調，防止引發心腦血管快速收縮造成意外。

18日召開的北京市疫情防控工作新聞發佈會上，西城區衛健委主任陳新介紹，西城出現33人集中發熱。5月17日下午，復興門內大街55號，發現多起發熱病例，截至18日晨共接診33人。經檢查，新冠病毒核酸檢測均呈現陰性，A組乙型溶血性鏈球菌陽性。經專家研判，排除新冠肺炎，與使用中央空調有關。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組要求，嚴格抓好常態化疫情防控，細緻周到開展服務保障，確保全國兩會順利召開。其中著重強調，抓好夏季常態化防控，科學佩戴口罩、正確使用空調，嚴格游泳館、健身房、公共交通等防疫措施落實。要做好社會面安全穩定工作，深入細緻開展矛盾糾紛和安全隱患排查，嚴防發生重大火災和安全生產事故。

如何正確使用空調？北京市疾控中心主任曾曉芃介紹：疫情期間，使用空調前應該進行清洗。中央空調應該使用專業的消毒劑消除容易造成呼吸道感染的細菌。從室外到室內不要立即開空調，防止引發心腦血管快速收縮造成意外。使用中央空調應保持一定的自然通風。同時，空調應該調到26攝氏度，保持室內外溫差不大。西城33人發熱已排除新冠肺炎，初判與使用中央空調有關。

北京市疾控中心也發布使用空調的指南如下：

疫情防控期間，集中空調到底應該如何使用？

一、在使用集中空調通風系統前，應瞭解集中空調通風系統的類別、供風範圍、新風的取風口等情況。

二、疫情流行期間，只有滿足下列要求之一的集中空調通風系統方可使用：

（一）全空氣方式的集中空調通風系統，應關閉回風系統採用全新風運行，並在每天空調啟用前或關停後多運行1小時。

（二）空氣-水方式的集中空調通風系統，須確保各房間獨立通風。

（三）已裝有空氣淨化消毒裝置（去除顆粒物、氣態污染物和微生物）的集中空調通風系統， 運行中應嚴格遵循產品使用說明操作，保障運行效果符合國家衛生標準要求。

三、在疫情流行期間，應每週對運行的集中空調通風系統的篩檢程式、風口、空氣處理機組、表冷器、加熱（濕）器、冷凝水盤等部件進行清洗、消毒或更換。

四、發現新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例和疑似病例時，應採取下列防控措施：

（一）立即關停確診病例和疑似病例活動區域對應的集中空調通風系統。

（二）立即對上述區域內的集中空調通風系統進行 強制清洗消毒。

五、使用集中空調通風系統的其他注意事項還包括：

（一）使用集中空調通風系統，應確保建築內所有房間 空氣流通和有足夠新鮮空氣供應。

（二）在疫情流行期間，情況許可應優先 打開窗戶採用自然通風，有條件的可以開啟排風扇等抽氣裝置以 加強室內空氣流動。

（三）含氯消毒劑對金屬具有一定的腐蝕性，對需要消毒的金屬部件建議 優先選擇季銨鹽類消毒劑。

六、消毒方法

（一）篩檢程式

應先清洗，後消毒。可採用季銨鹽類消毒劑或500mg／L含氯消毒劑噴灑或擦拭消毒。

（二）風口、空氣處理機組

應先清洗，後消毒。可採用化學消毒劑擦拭消毒， 金屬部件首選季銨鹽類消毒劑，按說明書中規定用於表面消毒時的濃度進行消毒。 非金屬部件首選500mg／L含氯消毒劑或0.2％的過氧乙酸消毒劑。

（三）表冷器、加熱（濕）器

應先清洗，後消毒。可採用 季銨鹽類消毒劑噴霧或擦拭消毒，按說明書中規定用於表面消毒時的濃度進行消毒。

（四）冷凝水盤

應先清洗，後消毒。可採用季銨鹽類消毒劑噴霧或擦拭消毒，按說明書中規定用於表面消毒時的濃度進行消毒。

（五）風管

應先清洗，後消毒。可採用化學消毒劑噴霧消毒，金屬管壁首選季銨鹽類消毒劑， 按說明書中規定用於表面消毒時的濃度進行消毒。非金屬管壁首選500mg／L含氯消毒劑或0.2％的過氧乙酸消毒劑。

(旺報 )