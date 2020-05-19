蔡政府為期8年的前瞻計畫將進入下半階段，總金額達3300億的預算，預計未來1個月內將在立法院三讀。但民眾黨今出面強調，新冠肺炎疫情到來，讓台灣面臨極大變局，且目前政府也已匡列2100億的紓困振興預算，前瞻計畫有必要配合「後疫情時代」進行宏觀調整，不應急著籌編第2期前瞻特別預算。

隨蔡政府第二任期即將到來，8年8千4百億的前瞻計畫下半場即將展開。在此之前，行政部門日前已依「前瞻基礎建設特別條例」，赴立院針對過去及未來4年預算使用、經費籌編進行報告，經詢答後，目前預算案已送朝野協商，預計1個月內將三讀通過。

對此，民眾黨立委蔡壁如提出兩項理由，強調前瞻預算的編列應當暫緩。首先，她表示，上個階段的前瞻預算執行率非常差，有不少計畫是中央把錢發下去，結果到了地方卻沒有下一步，原因就出在地方政府自己也必須提撥自籌款；問題是，台灣縣市政府的財政狀況普遍非常差，導致中央給了前瞻預算，到了地方還是無法執行，讓前瞻變成看得到吃不到。

蔡壁如進一步說，回顧過去的前瞻計畫，有太多建設其實只是「基礎建設」，而不是「前瞻建設」，因此現在有必要回頭調整。

民眾黨立委賴香伶則指出，目前台灣仍在疫情的紓困與振興階段，未來到了「後疫情時代」，到底經濟情勢會如何轉變，這都需要有更多時間觀察，並針對資源的分配做出調整。

賴香伶說，國發會主委確定換人，未來前瞻計畫的規格與想像，是否與4年前一樣？新任主委對於整體國家發展是否有更前瞻的規格、方向與做法？是否仍只是以基礎建設為主，還是有意提出更上位的規劃？這部分當然有必要先做出相關專案報告後才能決定下一步怎麼做。

民眾黨立委邱臣遠也表示，隨著後疫情時代到來，前瞻計畫難道不需要調整嗎？面對新的經濟衝擊，難道不用評估產業此刻的需求嗎？他說，民眾黨近期也將會舉行後疫情時代的經濟轉型論壇，屆時會提出報告，呼籲執政黨應該重新檢討前瞻，「不要用前瞻綁架振興，用振興偷渡前瞻。」

(中時 )