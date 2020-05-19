負責掌管家族漁業公司的高雄36歲麥姓男子，3年前因4歲兒子不聽從管教，他竟毆打幼子致死，行凶後他向員警坦承犯案，最高法院維持歷審判決，考量他犯後尚能坦承犯行且深具悔意，其內心亦備受煎熬，依家暴傷害致死罪將麥男判刑7年2月定讞。

2017年12月10日下午2點，麥姓男子4歲長子不聽從母親之管教，他徒手毆打並以腳踹向幼子，且不顧妻子阻止，男童往前倒向書櫃，肝臟破裂、腸繫膜出血、大量腹腔內出血及腦幹外傷性瀰漫性軸突損傷等傷害。

因男童陷入昏迷，經麥男送往高雄市立聯合醫院急診，但送抵該醫院前已無生命跡象，經急救仍無生命徵象，醫院的醫護人員懷疑男童遭虐通報警方到場，麥向到場處理警員自首坦承犯案。

歷審認為麥姓男子只有男童偶有不聽話時才會體罰，無致其死亡之意，且他是用徒手及腳踹方式為之而未使用容易致命之利器等工具，他主觀上應僅在傷害教訓被害人，而無使被害人喪失生命之故意，不構成殺人罪而是傷害致死罪。

歷審考量麥姓男子犯後尚能坦承犯行的犯後態度，且深具悔意，其內心亦備受煎熬，將他判刑7年2月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )