讀大學不用錢！華梵大學今宣布，自9月起，提供大一新生與學雜費同額的「品德獎學金」，等同免學雜費；大二至大四生，則可申請「創新共學獎學金」的全額獎勵。也就是，華梵大學大學部940個學生，今年起每年幾乎都可省下10.8萬元的學雜費。

華梵大學今年在個人申請及獨招預計招收235個學生，預期未來大學部學生會有940人，今年9月起，形同免學雜費。華梵大學原本每年向學生收10.8萬元的學雜費，今年起940個學生都免學雜費，相當於一年少收約1億元學雜費，是國內第一個免學雜費的大學。

華梵大學校長李天任表示，在少子化趨勢下，華梵將發展為書院型大學，免學雜費政策是流血輸出、並不健康，「但我們決定賭很大」，要走出一條路。華梵學生數少，免學雜費政策不是要跟其他學校比較或競逐，而是要證實小而精緻的學校有存在的價值。

李天任表示，華梵大學今年大一新生，只要選修「校園共同維運實習課程」，參與每周5小時的校園維護工作，每一學期即可獲得與學雜費同額之「覺之教育覺之品德獎學金」5.4萬元，形同學雜費全免。學生則一年可省下10.8萬元的學雜費。

至於大二至大四學，可申請「創新共學特色人才養成計畫」的「創新共學獎學金」，學生只要找到可以相互砥礪的學伴，組隊提出「創新共學計畫」，通過審查者每人最高可獲頒1學期5.4萬元獎學金，校方還會配給專屬設備與獨立創作空間，包括「百工學堂」各主題工作坊及「藝術村」工作室。

華梵大學教務長蔡傳暉表示，大二到大四生申請的「創新共學獎學金」，只要學生上課出席率達到8成，並找到一個可以互相砥礪的學伴，就可通過審查。也就是，只要同學認真學習、不要太混，就可以學雜費全免。

國內公立大學學雜費每學期約3萬元私、私立大學則是5.5萬元。不過佛光山創辦的私立佛光大學及南華大學前幾就開始學雜費減半、比照公立大學收費；現在佛教界曉雲法師創辦的華梵大學更進一步，全部免學雜費，更是國內創舉。

(中時 )