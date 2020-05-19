上周末總統府爆發台版維基洩密案，流出的內容十分勁爆，社會大眾對一位叫「致達」的人竟能與聞決策，感到十分好奇，紛紛打聽致達是誰？如今謎底揭曉，原來他是蘇貞昌辦公室主任，明天就要宣誓成為部長級的行政院政務委員。

台版維基洩密案中最受矚目的是人事，能與聞決策者多半小有知名度，致達卻是其中極少數社會大眾極為陌生的人，難怪大家都想知道致達究竟是何人？致達的名字三度出現在密參裡，第一次是有關NCC的人事案，致達說：「院長之前以…..」；第二次是在公廣集團人事案，致達說：「蘇院長之前曾召見…..」；第三次是在公股銀行人事案，致達報告：「合庫….」。從內文分析，致達應該是蘇貞昌極為信任的人，他說的話某種程度可以代表蘇貞昌。

正當社會大眾對致達感到好奇之際，520內閣改組正好提供了解答，致達是誰終於獲得官方的權威證實。

行政院幕僚昨天轉述，行政院共設有九席政務委員，現任七位政委對業務都十分熟悉，全部獲得留任，另外再增加一席黃致達，520新政院團隊還剩一席政務委員可以運用。至此，致達是誰、為何如此重要的謎團一掃而空。

2018年蘇貞昌投入新北市長選舉，黃致達為其重要幕僚。蘇接任行政院長，黃致達也跟著到行政院工作，以行政院顧問身分兼任院長辦公室主任，如今一躍成為部長級的政務委員，速度之快令人印象深刻。難怪有人說：在洩密案中才第一次見到這個名字，第二次聽到已經是政務委員。由此可見蘇貞昌對他的信任。

對於媒體曝光的文件，總統府一再強調是經過變造，已向警方報案，調查局亦展開調查中。

(中時電子報)