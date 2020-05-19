37歲UberEats外送員唐男18日下午5時許，行經淡水區新春街撞擊到剛下校車的14歲邱姓女學生，邱女遭撞後膝蓋流血，唐男竟回頭暼一眼後離開。邱姓少女母親得知情形，憤而向水碓派出所報案，警方已通知唐男到案，全案也將朝刑法肇事逃逸、過失傷害偵辦。

據了解，邱女18日下午5時，下課後搭乘校車返回淡水住處，校車停駛在新春街早餐店前，邱女才剛走下校車，就被唐男駕駛的外送機車撞倒在地，膝蓋破皮。

邱女將事發告訴母親後，母親憤而在臉書社團「細說淡水」貼文，怒批唐男肇事逃逸，她已到水碓派出所報案，呼籲唐男盡快到派出所自首。

警方表示，19日凌晨已掌握唐男行蹤，並通知他到案說明時，唐男聲稱，看到女童當下就自行爬起，以為她沒事才會自行離去，唐男下午到案說明，全案也將朝刑法肇事逃逸、過失傷害偵辦。據悉，該學校校車也有違規情形，違反在設有禁止臨時停車、標線處所臨時停車。

(中時 )