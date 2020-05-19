高雄街頭17日出現大量匿名布條，綠底白字寫著「阿舅要回來了」，有人認為這是罷韓新招！不過地方政壇過去常私下稱呼前市長陳菊胞弟陳武進為「阿舅」，因而引發議論。對此，自由作家洛杉基直言，高雄現在有兩個人最紅，一個是阿姑，一個是阿舅。他也諷刺表示，原來高雄市府是家族企業，肥水不落外人田。

高雄街頭出現「阿舅要回來了」布條！然而，由於地方政壇常私下稱呼前高雄市長陳菊胞弟陳武進為「阿舅」，因此引發揣測。菊系議員邱俊憲認為，若這塊布條是在隱射過去地方首長的親人，其實過去其他政黨對這位首長親戚的身分均有質疑批判，但最後都查無不合適的作為，如果有為非作歹，相信過去的選舉不可能被輕易放過。

此外，目前正值民進黨高市黨部主委選舉，菊系高閔琳與海派趙天麟相爭之際，布條出現後立刻引發政界議論。

對此，洛杉基在臉書表示，高雄現在有兩個人最紅，一個是阿姑，一個是阿舅。前者是陳菊，馬上要去當中央當監察院長了，後者是花媽她弟。他也諷刺表示，「懂了，原來高雄市府其實是家族企業，肥水不落外人田」。

(中時電子報)