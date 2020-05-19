台北市議員李慶元日前爆料兆如老人安養護中心有虐待長者、老人集體感染疥瘡的情事，同時出示他岳母受傷的診斷證明，卻沒有醫師職章，兆如安養護中心院長林月桂為此，19日到台北地檢署控告李慶元加重誹謗、偽造文書。

林月桂表示，她受台北市社會局委託，經營兆如老人安養護中心，近10年以來，接受評鑑都是優等或甲等，從未得過乙等，李慶元竟然就因民眾檢舉，對外爆料「半夜打耳光、不給睡 北市知名安養院爆長期凌虐老人」、「冬天推老人整夜吹冷風 照護員的理由讓人拳頭硬了」、「院內爆群聚感染 確診老人被綁床上『癢到死』」等內容。

林月桂說，即使台北市社會局及衛生局多次訪查確認沒有李慶元爆料，虐待年長住民、老人集體感染疥瘡的情事，李慶元仍執意向新聞媒體散布足以毀損她名譽的不實文字。

林月桂強調，社會局及衛生局多次訪查，訪查時間包括深夜、周末、勞動節連假等，並詳細詢問工作人員、家屬、住民，且調閱大量工作日誌與護理紀錄，仔細檢視全部監視錄影檔案畫面，都沒有兆如所屬員工虐待年長住民的情事。

同時，依衛生局歷次訪查，以及委派感染科與皮膚科醫生前來院區進行篩檢，總計住民與工作人員普篩492人，只有1例確診，且是在指縫中發現，為無症狀感染，身體其他部位並無感染，並無所謂群聚感染情事。

此外，兆如委任律師蘇美玲指出，李慶元在今年2月7日與家屬的座談會時，出示了一張他岳母在1月22日的診斷證明書，顯示「左側膝部挫傷及右側上臂挫傷合併瘀青…」卻沒有明確記載挫傷面積大小，診治醫師欄位也沒有蓋醫師職章，對照社會局的查訪紀錄及傷勢，李慶元出示的診斷證明書有虛偽記載之嫌，因此，提告李慶元加重誹謗、偽造文書。

(中時 )